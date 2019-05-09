Hamileyken kocasdının kürekle dövdüğü kadın şikayetçi olmadı

Eskişehir’de 5 aylık hamile eşi Nezaket A.’ı(24) kendisini aldattığı düşüncesine kapılarak, yüzüne kavanozla vurup, kemer ve kürek ile dövdüğü iddiasıyla yargılanan Sercan A. (25), tutuksuz yargılandığı ağır ceza mahkemesince ‘kasten yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenirken, duruşmada şikayetçi olmayan Nezaket A., bebeğiyle geldiği adliyeden eşiyle el ele ayrıldı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde oturan Sercan A., geçen Ocak ayında alkollü halde geldiği evde, 3 çocuğunun annesi, 5 aylık hamile eşi Nezaket A.'ı birini saklamakla suçladı. Sercan A. , "Kalbin neden hızlı çarpıyor?", "Kimi bekliyordun?", "Eve kimi aldın, sakladın?" diyerek, eşine şiddet uyguladı. Ardından belinden çıkardığı kemer ile dövmeye başladı. Evin odalarını "Sen birini sakladın" şeklinde bağırarak, arayan Sercan A., "Yedi senedir evlisin, şimdi bana yedi senedir kimseyle yatıp kalmadığına dair, aldatmadığına dair belge vereceksin. O zaman sana inanacağım" dedi. Daha sonra da genç kadının yüzüne kavanoz ile vurdu ve kürek ile dövdü. İhbar üzerine gözaltına alınan Sercan A., 29 Ocak günü tutuklandı. Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Nezaket A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamile kadına 'Hayati tehlike geçirecek ve vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralanma' yönünde rapor verildi.

MAHKEME DEĞİŞTİ, İDDİA AYNI KALDI

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘kasten yaralama’ suçundan hazırlanan iddianame Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Hakim Bayram Arslan, eşini öldüresiye döven sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği gerekçesiyle, dosyaya ‘görevsizlik’ kararı verdi. Hakim Arslan, kararında "Sanığın uzun süreli bir dönemde, eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak, eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı, yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdiri ağır ceza mahkemesine aittir” dedi.

AĞIR CEZAYA ‘KASTEN YARALAMADAN’ DAVA AÇILDI

Asliye Ceza Mahkemesi’nden gelen dosya, incelendikten sonra Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘kasten yaralama ve hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu yargılanan Sercan A. ise eşi Nezaket A.’ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA BEBEKLERİYLE GELDİLER

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Sercan ve eşi Nezaket A. çifti, doğan bebekleriyle birlikte geldi. Nezaket A., eşinden şikayetçi olmadığını tekrarladı. Tutuksuz sanık Sercan A. da şimdi çok mutlu olduklarını anlatarak, “Yaşanan bir tartışma sonucu bu durum yaşandı. Eşimle barıştık, şimdi çok mutluyuz. Eşime hakaret ettiğim doğrudur. İstemeyerek tokat attım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi.

ADLİYEDEN EL ELE ÇIKTILAR

Mahkeme, Sercan A. hakkında açılan kamu davasında, eşi Nezaket A.’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle ‘hakaret’ suçlamasını düşürdü. Kasten yaralama suçundan ise 150 gün adli para cezasına karşılık 3 bin TL ile cezalandırdı. Cezanın 12 ay eşit taksitler ile ödenmesine hükmeden mahkeme, daha sonra sabıkası bulunmayan Sercan A. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakmasına karar verdi. Cezayı 5 yıl süreyle erteledi. Duruşmadan sonra çift adliyeden el ele tutuşarak ayrıldı.