Hande Yener'e şok ! Gözlerinin önünde 1 kişi öldü

Şarkıcı Hande Yener DJ oğlunu izlemeye gittiği gece kulübünde dehşeti yaşadı. Gözlerinin önünde silah çatışma oldu, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde DJ olarak çalışan oğlunu izlemeye giden ünlü sanatçı Hande Yener, sabaha karşı kulüpte bir müşteri ile çalışanlar arasında çıkan silahlı çatışmaya tanıklık etti. Korku dolu saatlerin yaşandığı olayda güvenlik görevlisinin açtığı ateşle bir müşteri hayatını kaybedip 2 kişi yaralanırken ünlü sanatçı olayın etkisiyle şok geçirdi.

Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde dün gece sabaha karşı 04.30 sıralarında yaşanan olay gece kulübüne eğlenmeye gelen Alkan Uçar Er isimli müşterinin yüksek gürültü nedeniyle uyarılmasıyla başladı. Mekan görevlileri tarafından fazla gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarılan Uçar Er, bir süre tartışmaya girdiği görevlilerle daha sonra kavga etti. Kavga sırasında kulübün sahibi ve güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğü ileri sürülen Uçar Er, ayrıldığı kulübe bir süre sonra silahla geldi.

Gece kulübünün önüne gelip kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü şahısları dışarı çağıran Uçar Er, çağrısına cevap alamayınca etrafa rast gele ateş açtı. Uçar Er'in ateş etmesi üzerine, kapıda bekleyen güvenlik görevlileri de silahlarını çekerek Uçar Er'in üzerine kurşun yağdırdı. Yaşanan çatışmada vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla yere yığılan Uçar Er olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine yönelen devriye ekipleri, çağrılan sağlık görevlilerinin yardımıyla yaralıları tedavi için hastaneye sevk ederken, Uçer'in cenazesini de otopsi yapılmak üzere için morga kaldırdı. Vahim olay sonrası başlatılan soruşturmada görgü tanıklarının bilgilerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek Uçar Er'i öldüren kurşunların çıktığı silahın sahibi olarak gece kulübünün güvenlik görevlisi O.K ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaya tanıklık eden Hande Yener ise yaşanan olay sonrası bir süre şok geçidi, ardından kendine gelince kulüpten oğluyla birlikte ayrıldı.