Hanım Ağa Çetesi'nin firari elebaşı yakayı ele verdi
Bursa'da ''Hanım Ağa Çetesi'' olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olan 60 yaşındaki kadın, sokakta yürürken yakalandı.
İnegöl ilçesinde, kamuoyunda ‘Hanım Ağa Çetesi’ olarak bilinen, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri S.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
