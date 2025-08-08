Hanım Ağa Çetesi'nin firari elebaşı yakayı ele verdi

Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var!

Orman yolunda ölü bulunan genç kız, ailesi için uzaklaştırma kararı aldırmış

Artık balık etli bir güzel olan Derin Talu ''kilo aldın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi

İzmir'de 5 yıl önce yanan orman küllerinden doğdu

Son seçim anketide zirvedeki fark 4 puana çıktı!

Adana'da korkutan deprem

Baykar'ın yeni üretim üssünü kuracağı şehir belli oldu

Diyanet cuma hutbesinde tatil organizasyonlarında Allah'ın hükümlerinin hiçe saydığını ilan etti!

Yok böyle bir dolandırıcılık yöntemi: Binlerce ihale için dava açmışlar!

Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı

Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar!

Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı!

Kendisini aldatan eşini dedektif gibi takip edip suçüstü yapan kadın diğer kadına kabusu yaşattı!

Milyonlarca işçi isyan edecek! Zam pazarlığındaki kriz ortaya çıktı!

Akit yazarından tesettürden başörtüsünü çıkaran ünlü yazar için mide bulandıran ifadeler!

Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı

Alemin Kıralı'nın Ayben'i Elvin Levinler tatil pozlarıyla Eda Taşpınar'a rakip oldu

Zincir marketlerdeki o görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti!