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Hapis cezasıyla aranıyordu: Bazanın altında yakalandı

Hapis cezasıyla aranıyordu: Bazanın altında yakalandı

Konya'da kesinleşmiş 26 yıl hapis cezasıyla aranan Hüseyin A., polisin düzenlediği operasyonda evinde bazanın altında yakalandı.

Konya'da Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Baskınlarda hırsızlık, birden fazla kişiyle silahlı yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan, haklarında 10 yıldan 45 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

 'Hırsızlık', 'hakaret', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin A., evinde bazanın altında saklanırken yakalandı.

11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler baza hapis ceza
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