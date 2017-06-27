Haraket halinde bir anda alev aldı !

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı.



Olay saat 12.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Ufacık yol ayrımında meydana geldi. Recep Özel yönetimindeki 42 EGF 21 plakalı otolmobil seyir halinde iken motor bölümü alev aldı. Otomobili durdurup aracından inen Özel, yangın söndürme cihazı ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangın sonrası otomobil kullanamaz hale geldi.











