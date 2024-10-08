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Harran Üniversitesi'nda skandal fuhuş iddiası

Harran Üniversitesi'nda skandal fuhuş iddiası
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Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Harran Üniversitesi, yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları iddialarına ilişkin soruşturma komisyonunun kurulduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.

Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

 

 

 

 

Etiketler Harran Üniversitesi lisans öğrencileri fuhuş çetesi
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