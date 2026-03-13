  4. Hasta babası için araç kiralamak istedi, 500 bin lira kaptırdı!

Samsun'da, babasının hastalığı nedeniyle internetten araç kiralamak isteyen kişiyi 500 bin lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten sahte araç kiralama siteleri ve ilanları kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Babasının hastalığı nedeniyle kentteki bir kişinin araç kiralamak için sahte ilanlara güvenip ödeme yaptığı ve yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö. (22) İstanbul’da, H.P. (28) ise Iğdır’da yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin, internette araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlarla vatandaşlarla iletişime geçtiği, araç kiralama vaadiyle ödeme talep edip kişileri dolandırdığı öğrenildi. 

DHA

Etiketler samsun araç kiralama dolandırıcılık
