1 Ocak'ta başlıyor ! Artık onlar da vergi ödeyecek
1 Ocak'ta başlıyor ! Artık onlar da vergi ödeyecek
Superonline'ın AKK'siz internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Superonline'ın AKK'siz internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Asgari ücrette işverene destek müjdesi !
Asgari ücrette işverene destek müjdesi !
Paralı poşet uygulamasında sürpriz karar
Paralı poşet uygulamasında sürpriz karar
Hem FSM'ye hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne seçim affı
Hem FSM'ye hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne seçim affı
Yargıdan kanser hastalarının beklediği karar: O ilaçları SGK ödeyecek!
Yargıdan kanser hastalarının beklediği karar: O ilaçları SGK ödeyecek!
Bakandan son dakika müjdesi: Yıl sonuna kadar ödeyenin cezası silinecek !
Bakandan son dakika müjdesi: Yıl sonuna kadar ödeyenin cezası silinecek !
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Aralık 2018 12:07

Hasta bebeğe dayak rezaleti kamerada !

Diyarbakır'da 7 aylık hasta bebeğinin ağlamaması için döven kişi görüntülerin ortaya çıkması sonucunda gözaltına aldı.

Hasta bebeğe dayak rezaleti kamerada !
A+ A-

Diyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Emine T., gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü. Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı. Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.

 

Yenişehir , ana , gözaltı , bebeğe dayak , dayak , anne , diyarbakır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM