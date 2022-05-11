Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti

Sultangazi’de bir hastanenin otoparkın mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir kadın o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Mide bulandıran olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında meydana geldi. Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti. Duruma öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi. Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu. GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi. YAŞANANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor. Araca tekme atan kadın 'Arabada çocuklar var' diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor. (DHA)