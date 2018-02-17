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  4. 17 Şubat 2018 17:51

Hastane odasında ölü bulundu

Kars'ta bir kişi tedavi gördüğü hastanenin odasında ölü bulundu.

Hastane odasında ölü bulundu
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Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Sabri Aydın (50), hastanenin psikiyatri bölümünde kaldığı odada doktor tarafından ölü bulundu. Doktorun durumu polise bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ekipleri geldi. Sabri Aydın’ın hayatını kaybettiği odaya güvenlik şeridi çeken polis olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Sabri Aydın’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Aydın'ın, Fecebook hesabı üzerinden 15 Şubat’ta, “Her şeyi içine atarsın da, Kendini atacak yer bulamazsın” paylaşımı ise dikkat çekti.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Sabri Aydın’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İHA

kars , hastane
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