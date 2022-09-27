  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hastane önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Hastane önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Hastane önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Bakırköy'de hastane önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Saat 01.30 sıralarında Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLAR

Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü. 

Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

İHA

Etiketler bakırköy silahlı kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Veliler dikkat: Eğer çocuğunuz TV izlerken bunu yapıyorsa...
Yalı Çapkını dizisi ilk bölümden büyük tepki topladı
Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı
Olay yaratacak koronavirüs araştırması: Yıllar sonra ortaya çıkıyor
Türkiye nota vermişti! ABD'den Ege adaları açıklaması
Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
1 yıl parti üyeliğinden çıkarılan Tanju Özcan'dan ilk açıklama
Dolar rekordan rekora koşuyor! Altın fiyatları çakıldı
Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız
Selçuk İnan Galatasaray'daki hayalini anlattı