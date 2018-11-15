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  4. 15 Kasım 2018 23:46

Hastane otoparkında çatışma: Baba oğul hayatını kaybetti

Adana’da hastane otoparkında yaşanan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Hastane otoparkında çatışma: Baba oğul hayatını kaybetti
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Olay, Yüreğir İlçesi bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, baba Ahmet Büyükgöçer (69) ve oğlu Ozan Büyükgöçer (35) hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında baba Ahmet ve oğlu Ozan Büyükgöçer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Büyükgöçer hayatını kaybederken, baba Ahmet Büyükgöçer’in durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Olay mahallinde bulunan İsmail İ. de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı.

Baba Ahmet Büyükgöçer, 02.30 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren yapan 2 kişiyi yakalama çalışmaları başlattı.

İHA & DHA

çatışma , adana , hastane , otopark
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