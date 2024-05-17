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Hastane personeli sokak ortasında öldürüldü

Hastane personeli sokak ortasında öldürüldü
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İzmir'in Konak ilçesinde sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan hastane personeli Y.E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Y.E. (37), sokakta tartıştığı iki kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

E. göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ağır yaralandığı belirlenen Y.E., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

E.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.E. (19) ve R.A. (22) olduğunu tespit etti.

2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

İHA

Etiketler izmir konak hastane personeli silahlı saldırı
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