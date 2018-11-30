Hastanede çatışma çıktı: 1'i kadın 4 yaralı

Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bülent Ç. gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayın yaşandığı hastanenin başhekimi Dr. Şükrü Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.30 sıralarında hastanede tedavi olmak üzere gelen hastalar arasında kavga çıktığını belirterek, "Olayda 4 yaralımız var. Bir tanesi bizde ameliyat edildi, diğer 3'ü başka hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendik, diğer 3'ünün durumu iyi, tedavileri sürüyor." dedi.