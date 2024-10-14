Hastanede çocuğa istismar iddiasına linç girişimi: Yakalandı, serbest bırakıldı

Adana'da bir hastanede 7 yaşındaki küçük kız çocuğuna yetişkin içerikli film izlettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Yakalanarak gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da da hastanede doktor sırası bekleyen S.E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı, ifadesinde “Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim’de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye giden S.E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu. S.E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, S.E.’ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı S.E.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen S.E. ifadesinde, “Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA