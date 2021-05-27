Hastanede çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü: İfadesi kan dondurdu

Kadıköy’de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan karısını çocuklarının gözleri önünde öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kadıköy Göztepe’de bulunan özel bir hastanede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını eşinin çalıştığı hastaneye göz muayenesine getiren G.M. (38) ile eşi Y.M. (33) arasında tartışma çıktı. G.M. eşini çocuklarının gözü önünde yaralayarak kaçtı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderilen şüpheli G.M. savcılık sorgusunun ardından, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"KENDİMİ YİTİRDİM"

Şüpheli G.M. mahkemedeki sorgusunda, “Olay günü kızlarımı eşimin çalıştığı hastaneye göz muayenesi için götürdüm. Eşim orada fizik tedavi bölümünde yardımcı personel olarak çalışır. Olay gününden önce eşimle aramızda ufak bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı eşim evi terk etmişti. Hastanede yanına gittik, eşim çocuklarımla ilgilendi. Daha sonra eşime ‘biraz konuşalım’ dedim. Ona ’Kendim için bir şey istemiyorum, sevgini de istemiyorum’ dedim. O da bana ’Çok geç’ dedi. Ben de çocukları alarak kafeteryaya gittim. Orada kayınpederimi aradım. Kendisine eşimle tartıştığımızı söyledim. ’Çocuklarımız için bizi barıştır’ dedim. O da bana ’Oğlum sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Kızımın sevdiği dostu var, ondan bir türlü kopamadı’ dedi. Bunun üzerine ben kendimi yitirdim. Kafeteryada gördüğüm bıçağı aldım. Eşimin yanına gittim. Kendisine sevgilisi olduğunu bunu babasından duyduğumu söyledim” dedi.



"ÇOCUKLARIM DA OLAYI GÖRDÜ"

Şüpheli ifadesinin devamında, “Kayınpederimi aradım, cevap vermeyince ‘sen ara’ dedim. O da ‘arayamam’ dedi. Kendisine ‘bunu nasıl yaptın, bize nasıl kıydın’ dedim. ‘Bunu hak ettin’ diye cevap verince elimdeki bıçakla yüzünü yaralamak istedim. O kendisini geriye doğru atınca yere düştü. Yere düştüğünde bıçağın boynuna geldiğini fark ettim. Sonra ’Doktor’ diye bağırdım. O esnada çocuklarım da olayı gördü. Orada çalışan birkaç kişi eşimin yanına geldi, yardım ediyorlardı. Çocuklarımın yanına gittim, onlar benden kaçtı” diyerek hastaneden çıktığını ve taksiye bindiğini anlattı.

Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, “Böyle bir şey olmasını istemiyordum. Öfkeyle eşimin yüzünü yaralamak istemiştim” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkemedeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.