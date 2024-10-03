Hastanede güvenlik görevlisi 2 kişiyi bıçakladı

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan O.G., aynı hastanede temizlik görevlisi M.G. ve yakınını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Altınordu ilçesindeki Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede güvenlik görevlisi olan O.G., poliklinik servisi önünde aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan M.G. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında O.G., üzerinde taşıdığı bıçakla M.G.'ü yaraladı. Bu sırada M.G.’nin yanında bulunan yakını M.G., O. G.’ye müdahale etmeye çalıştı. Arbedede O.G. ile M.G. de elinden yaralandı. M.G. aynı hastanede tedaviye alındı. M.G. ve O.G.’ye ise hastanenin acil servisinde ayakta müdahale edildi. İki elinden yaralanan saldırgan O. G., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, güvenlik görevlisi O. G.’nin bugün izinli olduğu bildirildi.

M.G.’ün durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA