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Hastanede refakatçi dehşeti: Hastayı bıçaklayarak yaraldı

Hastanede refakatçi dehşeti: Hastayı bıçaklayarak yaraldı
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Samsun'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi, hastanede kendisine refakat eden kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan N.K., refakatçi olarak yanında bulunan A.E. tarafından yaşanan tartışmada sırasında bıçakla boynundan yaralandı. N.K.’ya hastane personeli müdahale ederken saldırgan refakatçisi A.E., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre rahatsızlanan N.K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. N.K., bir süre sonra yanında gelen refakatçisi A.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyürken A.E., üzerinde bulunan bıçakla N.K.’yı boynundan yaraladı. Acil serviste panik ve korku yaşanırken kanlar içerisinde kalan N.K., personel tarafından kırmızı alanına götürülüp tedaviye alındı. Saldırgan A.E. ise olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler refakatçi hastane bıcaklı saldırı yaralama
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