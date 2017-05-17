Başbakan istifa edeceğini açıkladı !
Başbakan istifa edeceğini açıkladı !
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Trump isyan etti ! ''Hiçbir politikacıya...''
Trump isyan etti ! ''Hiçbir politikacıya...''
Whatsapp çöktü ! Kullanıcılar isyan etti !
Whatsapp çöktü ! Kullanıcılar isyan etti !
TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
AB biz beklerken o ülkeye vize muafiyeti getirdi
AB biz beklerken o ülkeye vize muafiyeti getirdi
İstanbul'da 10 kilo patlayıcı bulundu !
İstanbul'da 10 kilo patlayıcı bulundu !
Ege Denizi'nde büyük deprem ! Antalya'da hissedildi
Ege Denizi'nde büyük deprem ! Antalya'da hissedildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Mayıs 2017 23:59

Hastanede silahlar patladı !

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde bir kadın temizlik görevlisini vurarak dehşet saçtı.

Hastanede silahlar patladı !
A+ A-

Kars Harakani Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi Erkan E, aralarında husumet bulunan bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan Erkan E. ile  Ebru İ. arasında, Hastane içindeki temizlik odasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ebru İ, yanında getirdiği silahla  temizlik personeli Erkan E.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan 4'ünün  isabet ettiği Erkan E. ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Erkan E. tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı bir süre sonra Kazım Paşa Polis  Merkezine giderek silahıyla teslim oldu.

silah , temizlik görevlisi , teslim , kadın