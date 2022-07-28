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Hastanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Hastanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi B. (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma A.'nın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma A. ve Serdar T.'nın tedavileri sürüyor.

Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.

Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi B. (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma A.'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralılar Fatma A. ve Serdar T.'nın tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA-AA

Etiketler hastane kavga
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