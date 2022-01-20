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Hastanede skandal! Acıdan kıvranan hastayı şarkıyla paylaştı

Hastanede skandal! Acıdan kıvranan hastayı şarkıyla paylaştı

Giresun'da başhekim sekreteri Gülsen K. ağrıdan kıvranan hastanın görüntülerini şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken paylaşıma soruşturma başlatıldı.

Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda aldı, sosyal medya platformunda şarkı ekleyerek paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Gülsen K. ise sosyap medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı. 

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.

DHA

Etiketler hastane skandal şarkı hasta
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