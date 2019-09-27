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  4. 27 Eylül 2019 10:13

Hastanede skandal görüntüler! Polisin üzerine yürüdüler

Balıkesir'de bir hastanede kaydedilen bir görüntüde 2 kişi polisin üzerine yürüdü. Sosyal medyada çok konuşulan görüntü sonrası 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir'de kaydedilen görüntüde hastanede polisle tartışmaya giren iki kişi polisin üzerine yürüdü. Polise bağırıp üzerine yürüyen kişi, polisi itekledi. Sosyal medyada hızla yayınla görüntüye büyük tepki geldi. Olay sonrası aranan iki kişi tutuklandı.

Balıkesir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde polise kafa tutup, saldıran iki kişinin birçok suçtan sabıkası olduğunu öğrenildi. Olay sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa bir süre sonra ise iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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