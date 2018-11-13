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  4. 13 Kasım 2018 12:22

Hastanede şok ! Koluna yaptığı iğne sonu oldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir erkek hemşire hastanede koluna enjekte ettiği iğne nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanede şok ! Koluna yaptığı iğne sonu oldu
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Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 1 Yoğun Bakım Servisinin personel dinlenme odasında meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında aynı serviste görevli diğer personeller yoğun bakım servisinin içinde bulunan dinlenme odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Görevliler, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca teknisyenlerden yardım istedi. Hastanede görevli teknisyen yardımıyla kapı yerinden sökülerek içeri girildi. Aynı serviste görevli evli 2 çocuk babası erkek hemşire Fatih Çetiner (39), yüzüstü yere düşmüş halde ölü olarak bulundu. Olay polis ekiplerine bildirildi.

Fatih Çetiner'in yerde yanında enjektör ve kullanılmış ampul şeklinde uyku ilacı bulundu. Fatih Çetiner'in ölümü hastanede şok etkisi yaparken, iğneyi uyumak amacıyla koluna yaptığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

samsun , hastane , iğne
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