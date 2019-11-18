  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Kasım 2019 18:25

Hastanede şoke eden anlar: ''Bu öldü, bunu alın!''

Düzce’de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastaneye getirdi.

Hastanede şoke eden anlar: ''Bu öldü, bunu alın!''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Anne , ölüm , Hastane , cansız beden , Bebek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM