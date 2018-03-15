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  4. 15 Mart 2018 07:20

Hastanede şoke eden olay

Bartın Devlet Hastanesi'nde pencereden düştüğü öne sürülen hasta hayatını kaybetti. Ona yardım etmek isteyen doktorun da ayağı kırıldı.

Hastanede şoke eden olay
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Bartın Devlet Hastanesi ikinci katındaki dahiliye servisinde kanser tedavisi gören Mehmet Başak (89), yanında kalan refakatçisinin uyuduğu sırada gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Yakını uyandığında durumu bildirdiği hastane personelince yapılan kontrolde, hastane çamaşırhanesinin çatısına düştüğü görülen ve buradan itfaiye ekiplerinin yardımıyla alınan Başak, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HASTANIN DÜŞTÜĞÜ YERE ATLAYAN DOKTORUN AYAĞI KIRILDI

Öte yandan, hastanede görevli doktor Abdullah Baykuş'un, Başak'ın düştüğü çatıya ulaşabilmek için hastanenin birinci katından atladığı sırada ayağının kırıldığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorun hastayı kurtarabilmek için yaralanmasının 14 Mart Tıp Bayramı gününde yaşanmış olmasının sağlık personelinin fedakarlığını ortaya koyduğunu söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve savcılıkça soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

AA

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