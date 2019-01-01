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  4. 01 Ocak 2019 15:36

Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi

İstanbul'da, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde elektrik panolarında yangın çıktı.

Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
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Edinilen bilgiye göre, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesinde acil servis ve müşahede odalarının bulunduğu katta elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Hastanede tedbir amaçlı olarak elektrikler kesilirken, yangında hastanede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Hastane yetkilileri, havalandırma çalışmalarının ardından acil servis ve müşahede bölümünün tekrar hizmete açılacağını kaydetti.

İHA

çatalca ilyas çokay devlet hastanesi , yangın , elektrik
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