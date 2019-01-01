Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi

Edinilen bilgiye göre, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesinde acil servis ve müşahede odalarının bulunduğu katta elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Hastanede tedbir amaçlı olarak elektrikler kesilirken, yangında hastanede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Hastane yetkilileri, havalandırma çalışmalarının ardından acil servis ve müşahede bölümünün tekrar hizmete açılacağını kaydetti.