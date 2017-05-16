Hastanede yılan ısırdı !

Ordu'da devlet hastanesi polikliniğinde yılan tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alınırken, Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Kıvrak, "Buradaki hastanemiz zaten yamaç bir bölgede yer alıyor. Biliyorsunuz Karadeniz'in her tarafı şu anda yemyeşil. Bu yeşilliklerin içerisinde bu tür hayvanlar daha fazla olabiliyor" dedi.

Annesi ve ağabeyi ile Gürgentepe Devlet Hastanesine giden Efe Yiğit, polikliniğin koridorunda oynadığı sırada ağlamaya başladı. Çocuğunun yanında yılan gören anne Sümeyye Yiğit, hastane görevlilerinden yardım istedi. Sağ elinden yılan tarafından ısırıldığı belirlenen Efe Yiğit, buradaki ilk müdahelenin ardından Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane çalışanları da yılanı yakalayarak öldürdü.

Anne Sümeyye Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sabah büyük oğlumun tedavisi için hastaneye gelmiştik. Çocuklarımla birlikte hastaneye girişimizi yaptırdıktan sonra poliklinik koridorunda doktoru bekliyorduk. O sırada Efe bank üzerinde otururken yere eğildi. Sonra oğlum ağlayarak 'anne ısırdı' dedi. Bende yere baktım ki yılan. Hemen çocuğumu alarak acildeki doktorun yanına gittik, tedaviye aldılar." dedi.

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Mithat Kıvrak da aileyi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıvrak, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını, kamera kayıtlarının da incelemeye alındığını söyledi. Hastanenin kırsal alanda olduğunu da ifade eden Kıvrak, "Buradaki hastanemiz zaten yamaç bir bölgede yer alıyor. Biliyorsunuz Karadeniz'in her tarafı şu anda yemyeşil. Bu yeşilliklerin içerisinde bu tür hayvanlar daha fazla olabiliyor." diye konuştu.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını da vurgulayan Kıvrak, sorumluların ihmali varsa ilgili soruşturmaları açacaklarını vurguladı. Kıvrak, çocuğun birkaç gün içerisinde tedavisini tamamlanarak taburcu edileceğini kaydetti.