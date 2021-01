Hastanedeki intiharda yeni detaylar! Genç kızın son sözü bu olmuş

Önceki gün saat 21.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki özel hastanede Derman B. (25), iddiaya göre sevgilisi Medeni A. (45) ile görüştü. Medeni A., bu sırada kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Medeni A., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Medeni A., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

HASTANE KORİDORUNDA KENDİSİNİ VURDU

Medeni A.'nın ölümünün ardından hastanenin koridorunda bekleyen sevgilisi Derman B., çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Derman B. de kurtarılamadı. Medeni A.'nın cenazesi, dün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verildi. Derman B.'nin cenazesi de dün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

SEVGİLİSİNİN AİLESİ İLE TARTIŞMIŞ

İntiharın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Medeni A.'nın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman B. ile karşılaştığı ortaya çıktı. Medeni A.'nın çocukları ile Derman B. arasında tartışma çıktığı, ailenin genç kadını tehdit ettiği, bu nedenle hastane çalışanlarının Derman B.'yi başka kata götürdüğü öğrenildi.

OĞLU 'YAPTIKLARIN YANINA KALMAZ' DEMİŞ

Polis ekiplerince hastanedeki güvenlik görevlisi ve olayın tanığı olan İslam C.'nin ifadesine başvuruldu. İslam C. olay anını şöyle anlattı: "Bir kişi, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye getirildi. Yanında bir kadın da vardı. Bir süre sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren kişinin yakınları da bu sırada hastaneye geldi. Ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, genç kadını görünce üzerine yürüyerek, 'Bu yaptıkların yanına kalmaz' gibi kelimeler söyledi. Ben de hemen araya girdim. Diğer yakınları da bana 'Bu kadını buradan götür. Daha büyük sıkıntı çıkmasın' dedi"

TELEFON ŞİFRESİ İÇİN YANINA GİTMEK İSTEMİŞ

Derman B.'yi yaşanan gerginlik üzerine acil servisten 1'inci kata götürdüğünü söyleyen İslam C. "Bu sırada bana bir telefon verdi. 'Bu kalp krizi geçiren kişinin, oğluna verirsin' dedi. Ben de telefonu alıp götürdüm. Teslim edince de 'Şifresini bilmiyorum telefonun. Beni kadının yanına tekrar götür' dedi. Ben de 'Olmaz' dedim ancak ısrar edince de eşlik ettim. Beraber kadının yanına gittik" diye konuştu.

"TEK EL SİLAH SESİ DUYDUK"

İslam C. Derman'ın telefonu aldığını belirterek, "Kadına telefonu verdi. Telefonla uğraşırken oğlu bana '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi. Bu sırada 155'i aradım. Hemen peşinden oğlu olduğunu bildiğim kişi, yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk" ifadelerini kullandı.

"BANA ELİNİ UZATARAK YARDIM ET, DEDİ"

Silah sesini duymalarının ardından Medeni A.'nın oğlu ile koşarak Derman B.'nin yanına gittiklerini söyleyen İslam C. "Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm. Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi. Ben de acil servise koşarak yardım istedim. Sedyeyle acile taşıdılar. Kısa bir süre sonra da kadının öldüğünü öğrendim" diye konuştu.

"İNTİHARINA SEBEP OLANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Bilgisine başvurulan Derman B.'nin ağabeyinin ise "1,5 yıl önce rehberlik öğretmenliği için Diyarbakır'a gelmişti. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Bildiğim kadarıyla husumetli olduğu kişi ya da kişiler de yoktu. Zaten en son annemle telefonla görüşmüştü. Bir sorunu olmuş olsa ona söylerdi. Kardeşimin intiharıyla ilgili sebep olan kişi ya da kişiler tespit edilirse şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

