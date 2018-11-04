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  4. 04 Kasım 2018 10:27

Hastanenin kadın soyunma odasında kamera paniği

Bartın Devlet Hastanesi'nde kadın personelin soyunma odasına kamera koyduğu iddia edilen ve gözaltına alınan temizlik görevlisi H.Ç. (44), tutuklandı.

Hastanenin kadın soyunma odasında kamera paniği
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Bartın Devlet Hastanesi'nde çalışan kadın personel, soyunma odasındaki kamerayı fark edince durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, kamerayı soyunma odasına hastanede temizlik görevlisi H.Ç.'nin yerleştirdiğini tespit etti. H.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. tutuklandı.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç yaptığı yazılı açıklamada, “Bartın Devlet Hastanesinde personel odalarına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç. (44) 02/11/2018 tarihinde saat 23:50 sularında vardiyaya geldiği sırada hastanede, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınma gerekçesi olarak da; ikamet ettiği köyde çeşitli yerlere gizli kamera yerleştirmek suretiyle görüntü almakla ilgili olduğu öğrenilmiştir. İş yerinde de aynı fiili işleme şüphesiyle iş yerindeki şahsi dolabında ve arabasında aramalar ilgili güvenlik kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Şahısla ilgili adli işlemler yapılmış olup şu anda tutuklanmıştır. Soruşturmanın selameti açısından şahıs Bartın Valiliği'nin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna ve basın mensuplarının bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi.

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