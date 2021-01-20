Hastaneye kaldırılan sahibini bırakmadı!

Trabzon’da, rahatsızlanan Cemal Şentürk’ün taşındığı ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür sahibinin tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor.

DHA’da yer alan habere göre, Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden ‘Boncuk’ isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve yurttaşların ilgi odağı oldu.

Sağlık durumu iyiye giden Şentürk, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluştu. Buluşmanın ardından konuşan Şentürk, “9 yıldır benimle birlikte Boncuk. Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca bende neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi, ona çok fazla ilgi göstermem. Hayvana yakın ilgi gösterince o da anlıyor, ne kadar ilgi gösterirsen o kadar yaklaşıyor. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu” dedi.



