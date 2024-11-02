  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı

Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı

Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı
Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastasına taciz iddiasıyla gözaltına alınan cildiye doktoru, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zeynep O. isimli şahıs sosyal medya hesaplarından bir doktorla ilgili taciz iddiası ortaya attı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi.

Şikayetler üzerine doktor gözaltına alındı

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uzman Doktor M.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

İHA

Etiketler doktor taciz iddiası doktor tutuklandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahalle esnafı sapık çıktı: 4 kız çocuğunu taciz etmiş! Mahalle esnafı sapık çıktı: 4 kız çocuğunu taciz etmiş! Atık su gideri kazısında top mermisi bulundu Atık su gideri kazısında top mermisi bulundu Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti Emekli amiraller davasında istinaf mahkemesi son sözü söyledi Emekli amiraller davasında istinaf mahkemesi son sözü söyledi Hazar Ergüçlü'nün artık sarışın bir rakibi var: Hadise Dilber oldu Hazar Ergüçlü'nün artık sarışın bir rakibi var: Hadise Dilber oldu Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto! Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto! Barcelona 19 yaşındaki Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı Barcelona 19 yaşındaki Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'den acı haber: 1 kişi gözaltında İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'den acı haber: 1 kişi gözaltında 2025 yılı asgari ücret zammı için saç baş yolduracak oran 2025 yılı asgari ücret zammı için saç baş yolduracak oran