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  4. 18 Ocak 2018 11:20

Hastayı sedyeden düşürmüşlerdi... Yeni gelişme !

İzmir'deki Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan yaşlı hastanın sedyeden düşürüldüğü iddiasıyla ilgili idari işlem başlatıldı. Olay anına ait görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.

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İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün idare işlem başlattığı belirtildi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında görevlilerce sedyeden düşürüldüğü iddia edildi. Hastanede MR için sıra bekleyen hastalardan Y.Y. olay anını cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Kendi sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Y.Y., kayıt yaptığı için hastane özel güvenliği ve polisler tarafından sıkıştırıldığını ve görüntünün sildirildiğini ileri sürdü. 

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Hastanın sedyeden düşürülme anına tanık olanlar şoka girerken, bir kadın hemen video kaydı yapmaya başladı.

Yerdeki kanların görüldüğü videoda bir süre sonra güvenlik görevlileri gelerek çekim yapan kadına engel olmaya çalışılıyor. 

Çekim yapan kadın ve diğer hastalar görevlilere  'Beynini patlattılar adamın, bizim babamızda olabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Adamı yoğun bakımdan çıkarmışlar, refakatçi yanında yok' diye tepki gösterdi. Ancak güvenlik görevlilerinin müdahalesi sürdü. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın bazı internet sitelerinde de yer almasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü konuya dair soruşturma başlattı. Görevliler hakkında da idari işlem yapılacağı ifade edildi.

DHA

yoğun bakım , hastane , sedye
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