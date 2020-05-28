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  4. 28 Mayıs 2020 15:34

Hatalı sollama yüzünden az kalsın canından oluyordu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, bir araç hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca başka bir araca çarparak durabildi.

Hatalı sollama yüzünden az kalsın canından oluyordu
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Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolunun Yeni Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gökhan D. yönetimindeki 41 MB 004 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobile çarpmamak için manevra yapan Bekir T.'nin kullandığı 41 DT 940 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada iki araç da hasar görürken, sürücülerden Gökhan D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Gökhan D.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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trafik kazası , Kocaeli , kaza
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