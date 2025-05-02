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Hatay'da GTA oyunundan bir sahne gibi zincirleme hırsızlık

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Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, park halindeki bir diğer motosikleti çalarak yoluna devam ederken, yakalanan hırsızın 2 motosikleti daha çaldığı ortaya çıktı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti. Arızalı motosikleti ileride bir noktada park eden hırsız, Ö.B.'a ait motosikleti evin bahçesinden çaldı.

Hırsızın motosiklet avı anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın çaldığı motosikleti arızalanmasının ardından tekrar çalıştırmaya çalıştığı ve çalıştıramayınca da Ö.B.'a ait motoru evin bahçesinden çaldığı görüldü. Polis ekiplerinin araştırmaları sonrasında hırsız kısa sürede yakalanırken motosiklet bulunamadı.

"Sabah ezanında motosikletler vardı ama ezandan sonra çaldılar"

Motosikletinin çalındığı anları anlatan Ö.A., "Sabah uyandığımızda motosikletler yoktu. Sabah ezanında motosikletler vardı, ama ezandan sonra çaldılar. Sabah uyanıp çalındığını görünce polislere haber verdik. Evin çevresinde 7 kamera vardı ve görüntüleri emniyet güçleriyle paylaştık. Polislerin hırsızı yakalandığını öğrendik. Biz de kamera kayıtlarını izlememiştik. Hırsız buraya kadar gelmiş, onu da amcam görmüş. Köşede motosikleti çalıştırmayı denerken biz onun olduğunu bilmiyorduk. Köşede bıraktığı motosikleti de çalmış. İki mahalle ötede 2 motosiklet daha çalmış. Hırsız bulundu ama motosikletler ortada yok" ifadelerini kullandı.

İHA

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Etiketler Hırsızlık motosiklet hırsızlığı hırsızlık anı grand theft auto gta
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