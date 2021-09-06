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Hatay'da korkutan yangın

Hatay'da korkutan yangın

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçe merkezi yakınlarındaki Habib-i Neccar Dağı'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler hatay orman yangını antakya
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