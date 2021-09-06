Hatay'da korkutan yangın
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İlçe merkezi yakınlarındaki Habib-i Neccar Dağı'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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