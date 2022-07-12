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Hatay’da makilikte korkutan yangın

Hatay’da makilikte korkutan yangın

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde makilik alanda dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Etiketler malik yangın
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