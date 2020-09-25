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  4. 25 Eylül 2020 15:05

Hatay'da orman yakan zanlı tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken yakalanan zanlı, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da orman yakan zanlı tutuklandı
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Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın mahallinde yakalanan ve gözaltına alınan Fatih M., Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



İskenderun Adliyesine getirilen şahıs soruları cevapsız bıraktı. Elinde çakmakla yakalanan Fatih M.’nin Gaziantep’ten geldiği, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.
Yaklaşık üç saat savcılığa ve nöbetçi hakimliğe ifade veren Fatih M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da orman yangını! Ateşe veren kişi elinde çakmakla yakalandıHatay'da orman yangını! Ateşe veren kişi elinde çakmakla yakalandı

 

İHA

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