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  4. 15 Kasım 2019 09:43

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Amanos Dağı eteklerinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hatay'da orman yangını
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Kozaklı Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangının Belen ilçesine doğru ilerlemesi üzerine, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının iki hektar alanda kontrol altına alındığını söyledi. Rüzgarın etkisiyle müdahalede zorlandıklarını ifade eden Ketmen, soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
 

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