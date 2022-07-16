Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı.
Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 görevli ile müdahale başlattı.
Ekipler 2 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına aldı. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
İHA
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