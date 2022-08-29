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Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.

Etiketler ekip müdahale yangın
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