Hatay'da peş peşe yangın! Evler tahliye ediliyor

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor.

FRENİ BOŞALAN TANKER 6 ARACA ÇARPTI

Yangına müdahale etmek için Denizciler Mahallesi'ne sevk edilen bir su tankerinin caddede freni boşaldı. Tanker, park halindeki 6 araca çarparak, durdu. Çarpışma anında çıkan ses nedeniyle mahalledekiler panik yaşadı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.





ALEVLER YÜKSELİYOR

Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda yükselen alevler, yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı. Evlerin boyunda yükselen alevler nedeniyle bölgede ulaşımda da sorun yaşanıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken güvenlik görevlileri de vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırıyor.

BUGÜN 4 KEZ YANGIN ÇIKTI

Diğer yandan, sabahın ilk ışıklarında Arsuz’da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde de yangın çıkmıştı. 3 yangın söndürülürken, İskenderun Akarca mevkiinde çıkan orman yangını ise dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.



Kentin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

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