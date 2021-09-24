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Hatay'da sır ölüm... ''Bıçağı kendi göğsüne sapladı''

Hatay'da sır ölüm... ''Bıçağı kendi göğsüne sapladı''

Hatay'da 18 Eylül'de evlenen çiftin kavgası kanlı bitti. Zeynep Yonca S.'nin evi terk etmek istemesi üzerine Mehmet S.'nin kendini bıçakladığı iddia edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca S., 18 Eylül'de dünyaevine girdiği Mehmet S. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca S.'nin evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNAN GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet S.'yi bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan S., ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet S.'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

"GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca S., evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından S., serbest bırakıldı. Mehmet S.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler hatay kavga
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