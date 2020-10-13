Hatay'daki yangın felaketinde flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hatay'daki yangının yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Birçok bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
9 Ekim'de başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınları 33 saatte sonra kontrol altına alınmıştı.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol