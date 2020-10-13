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  4. 13 Ekim 2020 16:29

Hatay'daki yangın felaketinde flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'daki yangın felaketinde flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı
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Hatay'daki yangının yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Birçok bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

9 Ekim'de başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınları 33 saatte sonra kontrol altına alınmıştı.

AA

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