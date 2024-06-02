Hataylı depremzede çocuk uğradığı cinsel istismarı sosyal medyada anlattı

Türkiye bugün asrın felaketinde yerle bir olan 11 ilimizden biri olan Hatay'da 17 yaşındaki bir kızın yaptığı "cinsel istismar" ifşasıyla sarsıldı. Asrın felaketi sırasında enkaz altında kaldığını söyleyen kız çocuğu, sosyal medyada cinsel istismara uğradığını iddia ederek yaşadığı kabusu anlattığı bir video yayınladı.

Hatay'da yaşayan 17 yaşındaki depremzede bir kız çocuğu, yanında çalıştığı kuaför dükkanının sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı ve yardım istediği bir video çekti. Kız çocuğu, babasının 13 yıldır cezaevinde olduğunu, ağabeyinin engelli, annesinin ise hasta olduğunu belirterek "Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum" deyip yardım istedi.

Kız çocuğu söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da yaşıyorum. Depremden 10 gün önce kalp ameliyatı oldum. Depremde enkazda kaldım. Toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Çalıştığım kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Henüz 17 yaşındayım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü 'Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm' tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım. Babam 13 yıldır cezaevinde. Ağabeyim engelli, annem hasta. Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir.

Delillerim vardı, gidip şikayette bulunduk ama adam hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Arkadaşlarımdan iftira alıyorum sırf o adam dışarıda gezdiği için. Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Ve benim için de rızası var demiş. Benim rızam yok. Yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla. Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor. İftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan çok sıkıldım artık.

"ÇOK ÇARESİZİM"

Gerçekten yapamıyorum artık, dayanamıyorum. Çok çaresizim. Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. 1 aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor."