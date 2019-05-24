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  4. 24 Mayıs 2019 09:04

Hava değişimine gelen asker intihar etti

KKTC'de vatani görevini yaparken hava değişimi alarak Kahramanmaraş'a gelen 20 yaşındaki Gökhan S., av tüfeğiyle kendini karnından vurarak yaşımına son verdi.

Hava değişimine gelen asker intihar etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yapan Gökhan S., bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Gökhan S., geri dönmeyince babası Bekir S., oğlunu aramaya çıktı. Baba Bekir S., Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapana jandarma ekipleri ise Gökhan S.'nin av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

kahramanmaraş , andırım , asker , intihar
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