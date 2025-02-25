Hava Kuvvetleri'ne FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik süren soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu, örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
İHA
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