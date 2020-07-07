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HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ SAHİPLERİ GÖZALTINDA!
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  4. 07 Temmuz 2020 14:05

Havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltında!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fabrikada meydana gelen patlama sonrası 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltında!
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Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan  patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.
 

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