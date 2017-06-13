''Havuz gidiyoruz'' diye çıkan iki kız çocuğu kayıp !

Denizli'de yüzme havuzuna gittiğini söyleyen ve her ikisi de 13 yaşında olan G.S. ile okul arkadaşı R.D. kayıplara karıştı. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine polis, iki kızı bulmak için çalışma başlattı.

Merkezefendi İlçesi Akkonak Mahallesi’nde yaşayan ortaokul öğrencisi G.S., yanına gelen arkadaşı R.D. ile birlikte önceki gün yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek evden ayrıldı. Çocukların ortak arkadaşı olan H.A., Facebook sayfasından, yanında R.D. ile Karahayıt Mahallesi’nde bir yüzme havuzundan fotoğraf paylaştı. İki çocuk akşam eve dönmeyince aileleri meraklandı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, iki kızı bulmak için çalışma başlattı.

G.S.’nin dayısı Hasan Dire, "Evden havuza gittiklerini söyleyerek çıktı, ancak bir daha haber alamadık. Cep telefonu da kapalı, ulaşamıyoruz. Dünden beri yok, hayatından edişe ediyoruz. Bu sabah Adalet Parkı’nda yeğenime benzeyen bir kız görmüşler, yanında iki erkek varmış, zorla bir otomobile bindirildiği şeklinde polise ihbar yapıldığını öğrendik. Biz de arıyoruz. Görenler polise arasın" dedi.

ANNELERDEN KIZLARA ÇAĞRI

Gözü yaşlı iki anne, kızlarına da çağrıda bulunarak, telefon etmelerini ve eve dönmelerini istedi. G.S.'nin annesi Elvan Kaya, kızına seslenerek, "Sağsağlim bulunmasını istiyoruz, aramızda bir sorun yok. Ne şekilde olursa olsun evine dönsün. Onu bekliyoruz. Parkta görüldüğü söylendi, ancak doğru olup olmadığı belli değil. Polis de biz de arıyoruz. Kızım neredeysen ara bir sesini duyayım. Bir şeyler söyle yaşadığını bileyim yeter" diyerek gözyaşı döktü.



R.D.'nin annesi Neşe Aktaş ise dünden bu yana kızından ve arkadaşından haber alamadıklarını belirtip, kızına seslenerek, "Her yerde arıyoruz, bulamıyoruz. Kızmayacağız ne olursa olsun dön eve, bir telefon et, çok merak ediyoruz. Neredeyseniz haber verin, en yakın polise gidin. Kim sizi götürüyorsa, söyleyin. Sesinizi duysak, hayatta olduğunuzu bilsek içimiz rahatlayacak" dedi.