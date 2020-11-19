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  4. 19 Kasım 2020 21:23

Havuza düşen kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen kardeşini kurtaran ağabeyi ve arkadaşı boğularak hayatını kaybetti.

Havuza düşen kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
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Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçilerden Ali İshayman, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü.

Durumu fark eden ağabeyi Muhammed İshayman ve mesai arkadaşı Osman Kardaş, havuza girip Ali İshayman'ı kurtardı.

Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu. Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman'ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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