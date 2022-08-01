Havuzda cesedi bulunan Zehra'nın ölüm nedeni belli oldu

Muğla'da 19 yaşındaki Zehra B.'nin ölümüyle ilgili adli tıp raporu açıklandı. Raporda, genç kızın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Zehra B.'nin ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu açıklandı.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra B.'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra B., madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı.

İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra B.'ye toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

''50 BİN LİRA ALACAK İDDİASI''

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen B. ile işletme sahipleri tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle B.'nin başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen B.'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havuzdan çıkarılan B.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. B.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından B.'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

İŞLETME SAHİPLERİ MEKANI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K, Y.İ, T.K, T.İ, İlender İ., kardeşi Ömer İ. ve garson Ünal K.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. kardeşler ve Ünal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü. Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.

DHA